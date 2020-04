Petter Northug och andra corona-covers sprids över nätet

Inte trodde vi i början av året att vi i mars skulle få höra Petter Northug sjunga (om man kan kalla det för det) "All by myself" om toapapper, karantän-vin och chips ensam i soffan.

Corona-covers är ofta en produkt av uttråkade människor i självisolering, men det hela började kanske med 25 Hollywoodkändisar och deras fingertoppskänslo-befriade cover av John Lennons "Imagine".

Gal Gadot, Kristen Wiig, Sia, Will Ferrell, Sarah Silverman och Jamie Dornan är bara några av de olycksaliga sångarna i den här covern, vars tanke kanske var god, men som blivit hånad över hela internet. Att de sjunger om en drömvärld "utan ägodelar", påpekas i syrliga Youtube-kommentarer, där videon också har 38 tusen Ogilla-markeringar. The New York Times kallar videon för "en självgod akt av kändishybris."

En video som däremot fått mycket kärlek är corona-covern av "One day more" från musikalen "Les Misérables." Familjen Marsh från Kent i England, fyra barn och deras föräldrar, har gjort om texten till att handla om karantänen som ställer till det i deras liv.