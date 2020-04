Blasé och sexigt på konstscenen i Kajsa Grytts nya roman Performance

Titel: Performance

Författare: Kajsa Grytt

Sidor: 168

Övrigt: Kajsa Grytts tredje roman, den andra som utspelas i USA

Det är med spänning jag tar mig an en roman som utspelas på den planhalva jag så ofta rör mig i som konstkritiker. Konstvärlden är onekligen kittlande.

Vilken dröm att med stor budget få iscensätta ett konstverk på en av samtidskonstens hetaste platser - Los Angeles. Och i en övergiven betongbyggnad som sänt radiovågor-

Konstnären Johanna som fått uppdraget är dessutom sexig på TV-serievis. Hollywood ligger ju för tusan runt hörnet. Det går svettigt till i kulisserna med en halvnaken bartender och i en okänd surfares hus.

Det finns en del Los Angeles känsla

Men det som stör mig mest är att de olika personerna i romanen inte riktigt kliver ur sina klyschiga konturer av cynisk miljardär, sexig konstnär, mysig surfare eller nedknarkad tjej som fångas i den allt mer absurda film som Johanna Bäärnhielm skapar för sitt performance. Vad är det för namn förresten - Bäärnhielm?

Den största behållningen är miljöerna. Det finns en del Los Angeles känsla där i rörelsen mellan sjaskiga motell, kultiga Chateau Marmont, bländande villor och milslånga stränder. Och jag har inget emot att man driver med konstlivets ytligaste rekvisita och maktrelationer. Det är bitvis träffande.

Men det hade varit bra om de jättekända konstnärer som då nämns får rätt namn. Damien Hirst med I och inte med U som det står i romanen. Sen är det slentrianmässigt att just Cindy Sherman och Jeff Koons är de två andra konstnärer som nämns under besöket på The Broad Museum. Lite mer spännande konstintresse hade jag nog väntat mig av en experimentellt sökande konstnär i det relationella fältet.