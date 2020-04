Fotografer vill få statligt uppdrag för att dokumentera krisen

Under mars månad skedde en raketökning av inskrivna i Arbetsförmedlingen Kultur och media. En tredjedel av de inskrivna kom från mediabranschen, och av dem var det flest fotografer som skrev in sig. Putte Salminen, verksamhetsledare på Bildleverantörernas Förening säger att det beror på två saker:

– Fotograferna hade det tufft redan innan corona, det är en hårt utsatt bransch. Uppdragen har i princip helt försvunnit. Och sen så är det så att organisationerna som representerar fotograferna, har också uppmanat fotograferna att skriva in sig.

Det nya förslaget kommer från Bildleverantörernas förening och Journalistförbundet, något som tidningen Journalisten var först med att rapportera.

– Fotografer ska kunna dokumentera coronakrisen och få betalt av staten. Det finns många sätt att dokumentera det som sker nu. Det är inte meningen att alla fotografer ska gå och fota tomma hyllor på apoteken utan det kan ju ske väldigt mycket saker som i normala fall inte visar sig, det kan ju va folk ute på en gård en tisdag när det i vanliga fall inte är kotte ute eftersom alla är på jobbet, säger Putte Salminen.

Förslaget har lämnats in till Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet, och projektet går under namnet Coronabildsverige. Ersättning för bilderna föreslås bli 500 kronor per bild, med ett leveranskrav på minst 10 bilder per fotograf och månad.

– Vinsten är ju att de kan fortsätta som företagare, annars kommer de gå i konkurs. En annan vinst är att vi kan spara de här bilderna för forskning för framtiden. Så vi lär oss om det som sker nu. Vi har en sorts informationsplikt att visa det som har skett genom åren, och dokumenterar vi inte coronakrisen nu så kommer det bli svårare för kommande generationer att förstå vad det var som hände.