Orsaken är att förbudet mot stora folksamlingar i Danmark förlängs till slutet av augusti.

Festivalen skulle bli Roskildes 50-års jubileum och alla biljetter var sålda sedan länge.

Artister som Kendrick Lamar, Taylor Swift, Tyler the Creator", Thom Yorke och Faith No More inbokade.

Köpta biljetter ersätts eller gäller till nästa års upplaga, skriver arrangören på sin hemsida.