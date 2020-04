Lady Gaga ordnar digital gala för att hylla vårdpersonal

"One World Together at home" är en stödgala arrangerad av världshälsoorganisationen (WHO) kurerad av Lady Gaga.

Galan är en hyllning till vårdpersonal och för att samla in pengar till insatser mot coronaviruset och artister som Billie Eilish, Paul Mccartney och Elton John ska uppträda.

Evenemanget direktsändas den 18 april på ett flertal strömningsplattformar och ska ledas av talkshowvärdarna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert. Det arrangeras i syfte att hylla vårdpersonal världen över och för att samla in pengar till insatser mot coronaviruset.

– Det är så viktigt att tänka globalt och att stödja WHO:s arbete med att stävja pandemin och förhindra framtida utbrott", säger Lady Gaga i ett pressmeddelande.