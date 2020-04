Inställd Roskilde får konsekvenser för andra festivaler

Till festivalen var artister som Kendrick Lamar, Taylor Swift, Tyler the Creator, Thom Yorke och Faith No More inbokade. Roskildefestivalen skulle i år ha ägt rum den 27 juni till 4 juli. Men sedan Danmarks statsminister Mette Frederiksen med anledning av coronapandemin beslutat att förlänga landets restriktioner kring större folksamlingar till och med den 31 augusti så kan festivalen inte hållas.

– Det är klart att det blir konsekvenser om till exempel amerikanska artister får allt färre festivalspelningar i Europa, säger Liv Ungermark, projektledare och producent på SR Musik, till Kulturnytt.

Liv Ungermark som genom åren har hunnit besöka 24 Roskildefestivaler säger att den inställda festivalen kommer att drabba artist- och kulturliv – men också hela regionen – hårt.

– Roskilde är en liten stad och när alla inkomster från festivalen faller bort blir det förstås ett jättehårt slag mot både näringslivet och kulturlivet, säger Liv Ungermark.

Dessutom är Roskildefestivalen – som funnits sedan 1971 – inte bara en av de största festivalerna i Europa, den är också en betydande bidragsgivare till välgörenhetsprojekt av olika slag. Alla inkomster från festivalen, efter det att artistarvoden och andra omkostnader är betalda, går till välgörande ändamål som framför allt kommer barn och unga till del. Så gick till exempel en stor del av 2019 års överskott till en insamling för flickors rättigheter runtom i världen, som festivalen stöttade med en miljon danska kronor.

Årets biljetter tog slut i rekordfart och redan i början av mars var de 80 000 biljetterna för alla festivaldagar slutsålda. De som köpt festivalpass kommer att kunna använda dem nästa år i stället.