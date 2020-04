Honey Boy är Shia LaBeoufs egen berättelse

Titel: Honey Boy

Regissör: Alma Har'el

Manus: Shia LaBeouf

Skådespelare: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe

Genre: Drama, uppväxtskildring

Betyg: 4 av 5

Premiär: Köpfilm på strömningstjänster från och med 6 april

När det kommer till skådespeleri tar Shia LaBeouf inga genvägar. Jag träffade honom i samband med filmen Borg, där han gör McEnroe och det är kul att höra hur han förberedde sig där. Hur det för honom blev till en psykisk match mot Sverrir Gudnason som gjorde Borg.

"To me... i wanted to believe that the guy I was going to face was fucking incredible. I wanted to really scare myself.

So I started training alone, like I come in after him. I found out what his training regime was. How many hour he was going in, and I go an hour extra.

This is just weird things you start psyching yourself up with."

Jag kan tänka mig att det var minst lika jobbigt att gå in i rollen som sin egen pappa, en far som ville vara en kompis, men en kompis som bossade runt och ville ha sin vilja igenom.

Manus skrev Shia LaBeouf på en rehabklinik, där han tvingades se tillbaka på sin egen uppväxt. Och i Honey Boy möter vi Shia, eller Otis som han heter i filmen, som 12-åring och som 22-åring, dömd till rehab.



Vi hoppar mellan åldrarna, ser hur han formats, ser hur han trycker ner smärtan. Hur fadern försöker förverkliga sig genom honom, pappan en mindre lyckad clown, som tvingar honom att repetera, slår när inte orden räcker till. Men det finns också en kärlek till pappan i filmen, i allt det svåra.



I samband med Borg-filmen hyllade Shia LaBeouf skandinaviska regissörer och deras temperament. Och i Honey Boy väjer inte regissören Alma Har'el för den stillsamma dramatiken.