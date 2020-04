Pat Barker litar inte på sina läsare i hyllade "Flickornas tystnad"

Efter att hans käraste vän och stridsbroder Patroklos dödats i bok 18 av ”Iliaden” bestämmer sig Akilles slutligen för att ge sig ut i striden. Det är ett beslut som han vet medför tidig död och evig ära i sångerna. Men hans rustning som Patroklos lånat för att skrämma trojanerna sitter nu på hans nemesis Hektors kropp. Medan Akilles mor, gudinnan Thetis, ordnar med ny så kan han inte strida. Men andra gudinnor uppmanar honom att visa sig och med med Athenas hjälp står hans snart gudalik och med en eld flammande upp upp ur ett moln över huvudet mellan grekernas mur och den väldiga vallgrav de byggt för att skydda lägret mot trojanernas anfall. Akilles avger tre gälla stridsrop som får det att isa i motståndarnas blod.

Så här står det i Erland Lagerlöfs gamla översättning från 1912:

och på varenda trojan, när de hörde hans dånande malmröst,

bävade hjärtat av ve, och de fagermaniga hästar

vände med vagnarna tvärt, ty de anade ont i sitt sinne;

kuskarne miste besinningen all, då kring stolte Pelidens

hjässa de sågo i lysande glans med förfärande lågor

flamma den eld, som hon tänt, strålögda gudinnan Athene.

Några år efter utgivningen av Lagerlöfs översättning befinner sig britten Patrick Shaw-Stewart på permission inte långt utgrävningarna av det historiska Troja, i dagens Turkiet. Och där skriver han det som ska bli den mest berömda första världskriget-dikten och som avslutas med raderna

Stand in the trench, Achilles,

Flame-capped, and shout for me.

Stå i diket, Achilles

i flammor krönt, och vråla för mig

Där diket förstås inte bara syftar på grekernas vallgrav vid Troja utan på den för första världskriget så kännetecknande skyttegraven.

Även om dikten fick ett ovanligt stort genomslag, så var Shaw-Stewart knappast ensam bland tidens poeter att se likheterna mellan deras krig och det som utkämpades i Homeros epos. Några av dessa diktare blev senare romanfigurer i den brittiska författaren Pat Barkers regeneration-trilogi. Tre korta böcker som var för sig blivit smärre klassiker och som i sammanslagen form utnämnts till en av de främsta brittiska historiska romanerna någonsin. Även i dessa böcker blinkas det åt det trojanska kriget. I det posttraumatiska diset träder soldater fram som spöken vid sängens sida, så som Patroklos gör hos Akilles i ”Iliaden”. Soldaten Prior går under sina kvällspromenader förbi Akillesmonumentet i London, en oreflekterad hyllning till modet som han förhåller sig tvehågsen till men han konstaterar till slut att det representerar ett ideal som inte längre har någon giltighet.

Det är mot denna bakgrund vi ser att den brittiska författaren Pat Barkers kliv ut ur sin 1900-talsrealistiska bekvämlighetszon inte är så stort när hon nu tar sig an den antika myten i romanen ”Flickornas tystnad”.

De första raderna i Homeros stora diktverk ”Iliaden” utgör ett eget litet miniatyrepos, som berättar om vad vi kommer att få höra. Det är inga uppmuntrande nyheter. I spåren av Akilles vrede och i enlighet med Zeus vilja kommer hjältars kroppar att lämnas kvar som rov åt fåglar och hundar. Men det där ligger ännu många rader hexameter framåt i tiden. Den brittiska författaren Pat Barker lämnar i ”Flickornas tystnad” Zeus och de andra gudarnas vilja mestadels utanför. Men redan tidigt, låter hon hundar och fåglar mumsa på liken efter att staden Lyrnessos bränts ner av skoningslösa greker. Vi förstår alltså redan från början att det är offren som ska vara denna berättelses hjältar.

När scenen vid vallgraven återberättas här, sägs det att det var vad grekerna såg, men segrarna skriver ju historien.

Homeros Iliad utspelar sig under ett par månader av det tionde året av det stora kriget i Troja, där krigare från de grekiska rikena gått samman för att hämnas att Spartas drottning Helena rövats eller möjligen frivilligt följt med den trojanske prinsen Paris hem. Eposet avslutas med att Hektor – Paris storebror och främst bland trojaner – får sina ben begravda, efter att ha dräpts av grekernas främste man Akilles. Barker låter berättelsen pågå något längre, Troja hinner intas och brännas av greker. Alltså ramas berättelsen in av två nedbrunna städer som påminner om att kriget sist och först är ett meningslöst lidande.

Även om Barker är händelseförloppet i i ”Iliaden” mestadels trogen, så berättas det ur ett radikalt annorlunda perspektiv – nämligen flickans, prinsessans, krigsbytets, sexslavens Briseis. Hennes första möte med Akilles är med ljudet av just det där fasanfulla stridrop, hans härskri som det brukar stå i Homerosöversättningarna, som ljuder utanför Lyrnessos portar. Det dröjer inte länge innan stadens alla män är slaktade och kvinnorna slavar. Det är Akilles som dödar Briseis man och bröder och det är honom hon tillfaller när bytet delas upp.

Pat Barker skriver fram en självsäker berättarröst som fyller ut romanens rum. Regenaration-trilogin berättas ur tredjepersonsperspektiv men ligger så nära romanfigurerna att man hela tiden tycks befinns sig inuti någons livsvärld, i ”Flickornas tystnad” är det lite tvärtom. Det rör sig mestadels om en inre monolog, men även om Briseis blick är skarp och ibland hjärtskärande i all sin krasshet så fungerar hon mer som en allseende berättare än en människa man kommer riktigt nära.

Men med Barkers klara prosa får denna berättare en särskild kraft som glimmar till i homeriskt influerade, men kärnfullt komprimerade, liknelser. ”Den sorts ryggrad man drar loss ur en kokt fisk” tänker Briseis när hon ser sin sjuka svärmor sängliggande och på ett annat ställe håller en döende man om sina blottade tarmar lika ömt som en mor håller sitt nyfödda barn.

Det är dock i krigets kulisser vi befinner oss. Briseis tycks trots vissa uttalanden i motsatt riktning ta själva degraderingen från prinsessa till högre rangens slav med jämnmod, hennes blick är ofta fäst på orättvisorna runt omkring henne. Hon får liksom hos Homeros nära kontakt med den viktigaste människan i Akilles liv, hans vänlige stridsbroder Patroklos.

”Flickornas tystnad” är förstås inte den första bok som låter Briseis tala med egen röst. Redan i Ovidius ”Heroider” författar hon ett hjärtskärande brev. Men Ovidius feministiska föreställningsförmåga var begränsad, och det som i brevet orsakat hennes sorg är att Akilles inte kämpat för henne, när osympatiske och gränslöse kung Agamemnon tog henne från honom, som kompensation för att han tvingats lämna ifrån sig sin mänskliga hedersgåva – Kryseis.

I ”Flickornas tystnad” genomskådar Briseis denna hederkultur, liksom patriarkatets ynklighet och motsägelser, men ur vilket perspektiv?

Jag läste boken när den kom på engelska och imponeras av hur Eva Johanssons översättning lyckas sy in Pat Barkers klarhet i den svenska språkdräkten. Men med följer också originalets stundtals väl anakronistiska uttrycks- och tankesätt. Romanen har något av en tidlös saga över sig, samtidigt som perspektivet aldrig riktigt sliter sig från vår samtid. Man kan argumentera för att det är någonting storartat, själv tycker jag att det är lite trist. För det tenderar att bli reducerande. Det är inte bara oskyldiga kvinnor som offras på altaret, utan även något av den mångtydighet som är litteraturens livsluft.

Detta är lite förvånande med tanke på Barkers intresse för de mångtydiga psykoanalytiska perspektiv som präglar regeneration-trilogin. I ”Flickornas tystnad” söker sig Briseis då och då till havet för att bada. Efter ett sådant tillfälle väcks Akilles åtrå av hennes doft. Han suger glupskt på hennes bröst och tycks nästan vilja uppgå i henne. Eftersom hans moder är en havsgudinna så är det en starkt psykoanalytisk scen med ett ett sammelsurium av sammanblandad trygghetstörst, dödslängtan, förstörelsevilja och livskraft. Men varför litar inte Barker på sin läsare utan hamrar in poängen gång på gång?

Författarens språkkänsla och Briseis dräpande analyser håller förvisso läsarens intresse uppe. När Trojas åldrade kung Priamos mot slutet kommer för att be om sin son Hektors kvarlevor och yttrar de berömda orden ”Jag gör som ingen man gjort tidigare, och kysser händerna på mannen som dödade min son” hör vi Briseis tänka: ”Jag gör som oräkneliga kvinnor tvingats före mig, jag särar på benen för mannen som dödade min make och mina bröder”.

Men vid det här laget tycks författaren själv en smula ha tröttnat på att slå fast saker. Konstruktionen har krackelerat när Briseis röst visat sig inte kunna bära hela berättelsen och Barker har börjat växla med kapitel skrivna ur tredje person. Och vem får man komma nära i dessa scener? Andra slavinnor? Barnen? Nej, Akilles. För det är hit intresset slutligen vänds. Det är hos honom det mångtydiga finns. Han kan väl inte riktigt vara en sådan enkelspårig skitstövel? Varför tyngs han av en sådan oerhörd sorg? Vad menade han egentligen när han vid ett tillfälle kallade Briseis för sin maka?

Pat Barker är inte en sämre författare än att hon märker vart det är på väg och kommenterar det i romanen genom att låta Briseis tala om ”den där rösten som var så dominerande och dränkte alla andra röster”.

”Flickornas tystnad” ger som sagt mängder med isande beskrivningar av kvinnors belägenhet i krig och sätter ljuset på deras relativa frånvaro i litteraturen. Och den gör den med en imponerande, driven och klar prosa. Men trots alla skarpa beskrivningar av utsatthet och grymhet, trots alla försök att göra detta till en sång om kvinnorna, så stannar det vid just ett försök.

Och strax innan Briseis vandrar ut ur historien, efter drygt trehundra sidor och utan någon egentlig karaktärsutveckling, men med sin klara analytiska stämma intakt, så låter Pat Barker henne säga att det är flickorna hon minns bäst. Frågan är vem författaren – och hennes huvudperson – försöker övertyga.