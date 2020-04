"Coronatidens Live Aid" – artisteliten i digitalt jätteevent

Stevie Wonder, Billie Eilish, Paul McCartney, Lady Gaga, Elton John...

Jag skulle kunna rada upp alla som ska delta i "One World: Together at Home", men då är jag rädd att artikeln skulle bli lite trögläst.

Över ett 70-tal artister, skådespelare, komiker och andra deltar i insamlingseventet som beskrivits som "Coronatidens Live Aid" och som sänds live över hela världen.

1985 blev insamlingsevenemanget Live Aid dåtidens mest ambitiösa livesändning över satellit-tv. I streamingens tidevarv sluter andra spelare upp som Amazon, Apple, Youtube och en myriad av sociala medier och nättidningar, som erbjuder alternativ till tv-sändningarna.

Exakt hur artistframträdandena kommer gå till vet vi inte. Men jag hoppas att det varvas bilder från deras vardagsrum, med mer ambitiösa studiolokaler. För mycket av det ena eller andra skulle nog ganska snabbt bli tröttsamt.

Något som både Live 8 och Live Aid saknade var inslag av lättare innehåll. Någon enstaka komiker dykt upp och presenterat en artist eller så, men det har aldrig känts tillräckligt.

Jag hoppas att talkshow-värdarna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert, som ska leda sändningen, bidrar till en lätthet.

Ämnet är så klart tungt och det förtjänar att vara tungt. Men särskilt med en komiker som Stephen Colbert, som när han var ung förlorade stora delar av sin familj i en olycka, tror och hoppas jag att balansgången mellan det roliga och det allvarliga kommer kännas naturlig här.

I Sverige kommer "One World: Together at Home" att sändas live på SVT och den kommer även ligga kvar på SVT Play några dagar framåt, om du mot förmodan inte skulle orka gå upp kl 2 på natten mellan lördag och söndag.

Men med den här lineupen kan jag lova er att jag kommer sätta mig till ro i soffan, med en kopp te i handen och nynna med i en eller annan gammal The Killers-hit. Det kommer jag.