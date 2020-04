Stor skillnad i hur bokhandlare drabbas under coronakrisen

Under påskveckan tappade den fysiska bokhandeln 44 procent av sin försäljning jämfört med motsvarande period i fjol. Det gör den till den värsta veckan hittills under corona-utbrottet, visar Bokhandlare- och Förläggareföreningens bokförsäljningsstatistik. Det är de större butikerna som har tagit den största smällen under coronapandemin.

– Det gäller områden där det i huvudsak ligger kontor och arbetsplatser runtomkring. Nu när väldigt många människor jobbar hemifrån är det ingen rörelse i de områdena. Man får inga kunder helt enkelt, säger Maria Hamrefors som är ordförande i Svenska Bokhandlareföreningen.

Men det finns de butiker som klarar sig lite bättre än andra, enligt Maria Hamrefors.

– Många butiker som ligger i stadskärnor och framför allt i mindre orter verkar ha klarat sig bättre, säger Maria Hamrefors till Kulturnytt.

Maria Hamrefors betonar dock att läget överlag är mycket allvarligt.

– De effekterna vi ser nu hos bokhandlarna och återförsäljarna kommer att fortplanta sig till bokförlag och författare i form av mindre intäkter, säger Maria Hamrefors.