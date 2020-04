Konstnären Siri Berg död

Siri Berg föddes i Stockholm 1921 och bosatte sig i New York 1940, vid 19 års ålder. Hon arbetade till att börja med inom modebranschen men började fokusera mer på sin konst och hennes första separatutställning ägde rum 1970.

Siri Berg hade något som beskrivs som en forskande metod i sitt arbete med färger, ljus och material i sina abstrakta målningar och hon undervisade också i färglära vid Parsons New School of Design.

Filmaren Sara Jegeman gjorde en dokumentär med Siri Berg för några år sedan då konstnären upplevde något av en renässans för sin konst med flera stora utställningar: 2016 "In colour" på Fiterman Art Center, New York, 2018 "Ett liv i färg på" Bonnier Konsthall i Stockholm och så sent som förra året i House of Sweden i Washington. Sara Jegeman skriver i ett minnesord:

Det var som om hon såg världen och alla hon träffade i den i samma förunderliga, och nästan självlysande färgskalor som hon själv skapade i.

Hennes konst finns representerad på Guggenheim-museet i New York och Moderna museet i Stockholm.

Siri Berg blev 98 år.