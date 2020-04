Barnradion vann tre medaljer på New York Festivals Radio Awards

– Extra kul i år är att både en storslagen dramaserie som Bröderna Lejonhjärta kammar hem guld och att ett nyhetsprogram för barn vinner silver och guld. Juniornyheterna är ju ett helt nytt koncept som är framtaget för att locka barn till att intressera sig för och lyssna på nyheter. Jag tycker det här årets vinster visar på bredden och kvalitén i produktionerna som Barnradion faktiskt har, säger Linda Belanner, gruppchef för Barnradion.



Juniornyheterna är ett nyhetsprogram för målgruppen 9-13 år. Konceptet bygger på korta och kärnfulla nyheter relevanta för målgruppen. Juniornyheterna sänder nyhetsuppdateringar i P4 varje vardag kl. 17.34-37. Dessutom kan man ta del av Juniornyheterna på Instagram och i Juniornyheterna Special – en fördjupande och förklarande podd på 6 minuter som släpps varje fredag. De avsnitt som belönades i tävlingen handlar om Greta Thunberg och ASMR.

En nyinspelning av Astrid Lindgrens klassiska berättelse om Bröderna Lejonhjärta. Den består av totalt tio avsnitt där lyssnarna får följa bröderna Skorpan och Jonatan i deras kamp för frihet i Nangijalas två dalar. 9-årige Skorpan ska dö. Alla vet det, men den enda som vågar prata om det är hans älskade storebror Jonatan. Han berättar om det fantastiska landet Nangijala dit man kommer när man dör. Så börjar en saga om kärlek så stark att den kan övervinna döden. Skorpan spelas av 11-årige Leon Sandelius och Jonatan av 19-årige Malte Myrenberg Gårdinger. Regissör: Eva Staaf.

New York Festivals Radio Awards är ett internationellt pris som uppmärksammar världens bästa radio. Priset har funnits sedan 1957.

Fördelningen av medaljer:

Guld – Bröderna Lejonhjärta (Entertainment – Best Drama Special)

Guld – Juniornyheterna (Entertainment – Best Children/Young Adult Program)

Silver – Juniornyheterna (Podcasts – Best News Podcast)