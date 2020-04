"We're Here" – en ambulerande prideparad genom Trump-land

Det som på ytan handlar om glitter och glamour är egentligen en dokumentärserie om att hitta sig själv. Programledarna – dragdrottningarna Bob The Drag Queen, Shangela och Eureka – utgör ett slags ambulerande Prideparad som hjälper hbtq-personer och andra outsiders på den amerikanska vischan att stå i rampljuset för en kväll. Ett sätt för dem att ta plats och visa vem de är.

Det kan vara en straight man som känner sig obekväm i den trånga mansrollen. Eller en djupt religiös mamma som betett sig illa mot sin bisexuella dotter, och som nu söker försoning genom att uppträda med ett stort hjärta på bröstet där det står "Förlåt Haley". Eller transmannen och hans fru som iscensätter ett "My little Pony"-glittrande bröllop som ett slags markering mot ängsliga släktingar som vill att deras äktenskap ska levas diskret och utan stora åthävor. Men bland de medverkande finns också lokala bögar som ofta lever isolerade och ensamma, utan en stark community som kan stärka och stötta dem. Lesbiska är däremot rätt sällsynta i den här serien. De får tydligen klara sig på egen hand.

"We're Here" har många likheter med gör om mig-serien "Queer Eye". Samma fokus på rörande livsöden, och samma tro på att befrielsen bara är några djupa samtal bort. Men "We're Here" är mer performativ. Här ska demonerna rökas ut genom ett dragshownummer, oavsett om man är straight, gay eller mittemellan. Och publiken kommer från den egna småstaden, förstås.

Just platserna man besöker är viktiga. Precis som i "Queer Eye" så utspelas serien på ställen som Georgia, Missouri och Kansas. Långt in i Trumpland. Ställen där det händer att folk faktiskt ringer till polisen när de ser en drag queen på stan.

I "We're Here" möts två trender i tv-landskapet just nu. Dels intresset för drag show – de tre programledarna blev kända genom den omåttligt populära tävlingsserien "RuPauls Drag Race", som just nu är inne på sin tolfte säsong. Men också ett nyvunnet intresse hos vissa tv-skapare att skildra, förstå och förändra det konservativa Amerika som röstade fram Donald Trump.

"We're Here" är bitvis en rörande gråtfest, men stundtals också en smula förvirrande i sitt dubbla fokus på personliga öden och effektiva shownummer. Men trots en viss initial skepsis från min sida, så vinner "We're Here" så småningom över mig. Det är uppenbarligen genom tjocka lager smink och långa lösögonfransar man kan hitta sig själv. Och från och med nu kommer alla självhjälpsprogram som inte slutar med att någon mimar till Lady Gaga att framstå som stentrista.