"Penny Dreadful – City of Angels": Monsterfranchisen invaderar Los Angeles

Vem hade kunnat ana att nazism skulle bli vårens starkaste amerikanska tv-trend? Efter kontrafaktiska "The plot against America" och den våldsamma hämndfantasin "Hunters" så sällar sig "Penny Dreadful"-spinoffen "City of Angels" till en subgenre med historiska tv-serier som på olika sätt skildrar hur nazivänliga krafter infiltrerar det amerikanska samhället. Men nazisterna är egentligen bara en detalj i en större trend: Att blanda historiska fakta och fria fantasier för att kommentera dagens USA. Det handlar bland annat om antisemitism, påverkan från andra länder och populistiska ledare.

"City of Angels" utspelas i Los Angeles år 1938, och huvudpersonen Tiago Vega är den förste polismannen i staden med mexikanskt ursprung. Han tjänstgör i en stad där rasismen är ogenerad och omfattande. Ett exempel på den är en motorväg som ska byggas rakt igenom stadens chikano-stadsdel trots protester och demonstrationer. Men det är bara ett huvudspåren i den här serien.

Här finns också några tyska invandrare som under devisen "America First" försöker driva en kampanj mot att USA ska blanda sig i stridigheter och konflikter i Europa. understödda av nazistiska spioner som redan håller på att mäta vägbredden på Los Angeles gator för att kunna planera Hitlers segerparad när den dagen kommer. Och så finns här en tråd om radioevangelism, också.

Och eftersom serien heter "Penny Dreadful" så bygger grundintrigen förstås även på övernaturliga inslag. Den ursprungliga "Penny Dreadful" (2013 – 2016), utspelades ju i det viktorianska London och var en mustig orgie i gotik och monsterestetik. En fantasivärld där Dorian Grey kunde hamna i säng med både Frankenstein och en varulv. "Penny Dreadful – City of Angels" har istället inkorporerat mexikansk folklore i sin handling. Men av den första seriens vällustiga frosseri i skräckestetik finns inte så mycket kvar, i stället koncentreras handlingen på en undergångsprofetia och mer religiöst färgade symboler.

I centrum står ett slags dödsgudinna som förutspår mänsklighetens undergång. Exakt vad hennes förstörelselusta går ut på är jag fortfarande osäker på efter seriens första tre avsnitt. Förutom att "Game of Thrones"-skådisen Natalie Dormer i rollen som demon får chansen att bära massor av olika outfits, spela flera olika roller och skämma ut sig med tidernas sämsta tyska brytning. I rollen som den där demonen tjatar hon om människans inneboende ondska och brutalitet, men i själva verket får hon jobba fyrdubbla skift för att få igång stridigheterna mellan de olika personerna i serien. Undergången verkar ha det lite trögt i starten. Precis som "City of Angels"

Seriens många beståndsdelar faller helt enkelt inte på plats för mig. Att blanda en berättelse om social oro och rasism med den mer religiöst färgade historien om en ondskefull dödsgudinna känns allt mer olämpligt ju längre berättelsen fortsätter. Det är ju inte som att mänskligheten verkligen behöver hjälp på traven av en högre makt för att slåss, mörda och förtrycka. Kanske hade "City of Angels" blivit en bättre serie om seriens skapare John Logan skippat skräcken helt och hållet den här gången, och bara fokuserat på sitt sociala engagemang. Han verkar ju vara mycket mer intresserad av den delen av intrigen.