Kraftig ökning av anmälningar mot arrangörer

Genomgång av anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden

ARN har under perioden 1 mars till 4 maj fått in 585 anmälningar i kategorin allmänna avdelningen - övrigt. Under samma period förra året var den siffran 116.

Kategorin innehåller kulturevenemang, restaurangtjänster, sportevenemang med mera.

Kulturnytts genomgång visar att runt 320 av de 585 anmälningarna riktas mot arrangörer som helt eller delvis arrangerar kulturevenemang.

