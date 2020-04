Sarajevo filmfestival: "Vi visade film mitt i ett krig och bör klara det även nu"

Jafar Panahis "Den vita balongen" öppnade den första upplagan av Sarajevo filmfestival 1995. En festival som trots en stad i belägring mitt under krig, samlade 15 000 besökare.

Medan både filmfestivaler och andra kulturevenemang längre fram i sommar och tidig höst, både ställt in eller skjutits fram, så jobbar Sarajevo filmfestival målmedvetet mot öppningsdagen den 14 augusti.



– Om vi till och med klarade av att arrangera en festival under kriget, så borde vi kunna hitta ett sätta ordna festival även under coronapandemin, säger festivalgeneralen Mirsad Purivatra.



Men han är noga med att understryka att det är två helt olika situationer det handlar om.



Precis som på många andra ställen i världen råder mer eller mindre nedstängning i Bosnien-Hercegovina och mellan vissa tider på dygnet också utegångsförbud.



– Våra erfarenheter här gör att vi är bra på att anpassa oss till situationen, säger Mirsad Purivatra.

Festivalen i Sarajevo anses vara sydöstra Europas viktigaste filmfestival och samlade förra året 100 000 personer med både internationella gäster och publik. Med anledning av situation i år och de reseförbud run om i världen kommer man i år att satsa på regionala gäster och program.

– När festivalen startade var vår inriktning just det lokala. Och vi tänker att lägstanivån i år kommer att vara just en regional satsning. Lyfta filmare och filmer som på grund av situationen inte kan visas sina verk. Förhoppningsvis kan vi i alla fall få hit publik och gäster från Kroatien, Serbien och Montenegro, om det nu går att resa, säger Mirsad Purivatra.

Sarajevo filmfestival har anslutit sig till det nyligen annonserade digitala streamingprojektet We Are One - Global Film Festival. Ett globalt jättevenemang där festivaler som Cannes, Tribeca och Berlin visar gratisfilm ihop för publiken. Men att helt gå digitalt för Sarajevo filmfestival är idag inte ett alternativ.



Festivalstaben har en tät dialog med myndigheterna och festivalbesökarnas säkerhet kommer sättas framför allt säger Mirsad Purivatra. Men planen är att festivalen blir av.



Kulturens kraft och roll i kriser går inte nog att understryka säger han. Filmfestivalen är också bokstavligt talat en produkt av just den idén och föddes under 90-talet mitt under belägringen av Sarajevo, en stad som saknades grundläggande saker som el och vatten. Men filmvisningarna om kvällarna, med en projektor man fått från FN, blev en viktig mötespunkt för många och 1995, då ännu under belägring, invigdes den första festivalen.



– Det var en hyllning till livet, till kultur och film, det var så allt startade.