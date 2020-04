Joakim Silverdal: "Jag har alltid varit en PO-kille"

I Västerbotten är vi Du med våra författare.

Det räcker kort och gott att säga Sara, Torgny eller PO. Efternamnen blir liksom överflödiga.

Många av oss har också en favorit. Vissa är Torgny-tjejer, andra är Sara-killar. För mig har det alltid varit PO. Jag är en PO-kille.

Per Olov Enquist hade ett sätt att skriva som alltid kröp in under huden på mig. Hans overkliga förmåga att blåsa in liv i historiska skeenden eller att göra en enslig del av Västerbotten till världens centrum har gång på gång slagit mig med häpnad.

Han hade också ett oöverträffat sätt att återanvända bilder för att färga sina berättelser. Som när han om och om igen beskriver pingstpredikanterna Lewi Pethrus och Sven Lidman som två förbundna planeter som korsar varandras banor i "Lewis Resa". Eller med det där våldsamma ordet som skär genom nästan allt han gjort: smärtpunkter.

När jag nu tänker på PO, dyker även en annan författare upp: Pär Lagerkvist. Han som ständigt brottades med vem han var och vad mänskligheten var utan gud. Så mycket att han till och med döpte sin uppväxtskildring till "Gäst hos verkligheten".

Hos P-O Enquist anar jag samma brottningskamp. Samma slitning mellan det som var tänkt och det som blev. Och vad allt det betyder. Mammans religiositet och alkoholismen till exempel, aldrig starkare berättat än i den makalösa självbiografin "Ett Annat Liv".

Jag hann aldrig träffa P.O. Enquist, men om jag hade gjort det hade jag velat säga tack. Tack för alla dina små bibelreferenser som fick en frikyrkograbb att känna sig som del av samma klubb. Tack för all kärlek, tack för smärtan, tack för varenda skratt och tack för varenda tår.

När jag plockat ut alla dina böcker ur min bokhylla lämnar dem små gap efter sig. Små tomrum som speglar hur det känns på insidan. Det senaste året har jag fått äran att både besöka Sara Lidmans by Missenträsk och Torgny Lindgrens Raggsjö. Men din hemby, har undgått mig.

Nu tror jag att jag i alla fall åker till bönhuset i Sjön, Hjoggböle, bläddrar i mitt tummade ex av "Musikanternas uttåg", och gråter över livet och döden. Och över ett av de största författarskap som det här landet någonsin skådat. Tack.