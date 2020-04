"Beastie Boys Story" – från partykillar till feminister.

Titel: "Beastie Boys Story"

Regi: Spike Jonze

Manus: Adam Horovitz, Spike Jonze, Michael Diamond

Medverkande: Adam Horovitz, Michael Diamond

Genre: Dokumentär

Betyg: 4 av 5.

När historien om Beastie Boys ska förevigas i en musikdokumentär väljer regissören Spike Jonze att göra tvärtemot det förväntade. "Beastie Boys Story" är något så stillsamt och lågmält som en avfilmad scenföreläsning. På scen står Adam Horovitz och Michael Diamond, också kända som Ad-Rock och Mike D, och berättar bandets historia genom gamla klipp och bilder inför en sittande publik. Bandets första turnéscenografi med en jättepenis på scenen känns väldigt avlägset.

Tillsammans berättar de två om genombrottet med singeln "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)". En låt som gjorde dem till ett storsäljande rapfenomen. Historien är en variant av en ofta berättad historia: den om hur unga människor dras in i musikbranschen, och lite för sent inser att det är någon annan som hittat på vem och hur de ska vara. I Beastie Boys fall så slutar det ändå lyckligt, eftersom man sålde så pass mycket av sin första skiva att man fick tillräckligt många förskott för att kunna söka sig fram till nya musikaliska uttryck – även om det inkluderade en kommersiell flopp på vägen. Ett lyckligt slut som är få förunnat i den ofta skoningslösa musikbranschen.

De två medelålders herrarna på scen ser både förtjusta och lätt generade ut när deras ungdomssynder projiceras bakom dem under den nästan två timmar långa självbiografiska berättelsen. Regissören Spike Jonze får också vara med. Vi hör i alla fall hans röst i rollen som vad som mest liknar en fumlig scentekniker som sabbar teleprompterflödet som artisterna läser sitt manus från, eller feltajmar en specialeffekt. "Misstag" som motsägelsefullt nog främst fungerar som en påminnelse om att det här är en noga förberedd föreställning.

Det finns förstås alltid en risk när artister själva får bestämma hur deras karriär ska sammanfattas. Men i det här fallet kompenseras det tillrättalagda med en lite oväntat uppriktighet. Det finns framför allt två saker som ligger de två bandmedlemmarna särskilt varmt om hjärtat. Det ena är att lyfta fram Adam "MCA" Yauch, och hans betydelse som bandets centralpunkt och hjärna. (Yauch dog i cancer 2012.). Man vill verkligen betona hans centrala roll i bandet, och hur hans idéer alltid tog gruppen vidare i nya riktningar.

Det andra är att, sådär på äldre dar, förtydliga att man ångrar både kvinnosynen och grabbigheten från bandets tidigaste år. Man citerar besvärat en gammal sångtext, och lyfter flera gånger fram bandets tidigare medlem Kate Schellenbach – besvärade över hur dåligt man hanterade att hon fick lämna gruppen.

Den skruvade humorn och det anarkistiska tilltalet som jag alltid förknippat med Beastie Boys är ganska sällsynt i den här scenshowen. Man verkar ha koncentrerat sig på att hålla samman historien och ge ett redigt intryck. Men när man kommit sådär halvvägs in på eftertexterna till filmen dyker det plötsligt upp. Först här har regissören Spike Jonze lagt det roliga materialet, som outtakes.

Det är lite synd, för har den här avfilmade föreställningen något problem är det väl just att den är lite jämntjock. Det hade behövts ett och annat ordentligt avsteg från manuset för att få det att bränna till fler gånger. Trots det blir jag väldigt rörd av "Beastie Boys Story". Av de två grånade artisterna som gör en ömsint sammanfattning av sitt bands historia, och en kärleksförklaring till vännen som inte längre finns med dem.

"Beastie Boys Story" visas på streamingtjänsten Apple +.