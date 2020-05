Artister världen över skapar musik om coronaviruset

Artister från Vietnam till Senegal har släppt låtar som handlar om hur man kan förhindra spridningen av coronaviruset. Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Karolinska Institutet, tror att musiken kan hjälpa oss att hantera det svåra och att ta till oss fakta.

– Vi har en massa emotioner som vi inte riktigt kan sortera och som vi ändå vill uttrycka. Då kan vi spegla oss själva i den här musiken. Vi kan också ta in det på ett annorlunda, djupare plan och då berörs vi faktiskt av det vi kallar för vår känslohjärna, säger Eva Bojner Horwitz.

Ett exempel på en låt som skapats för att uppmärksamma och sprida information om coronaviruset är Daan Corona. Låten är skapad av Yossou N'Dour i ett samarbete med 19 andra Senegalesiska artister. På samma tema finns det låtar som Corona Virus från Uganda eller Ghen Cô Vy från Vietnam.

Att ska musik som handlar om hälsa eller sjukdomsspridning tror Eva Bojner Horwitz görs för att vi vill kommunicera på ett annat sätt än bara genom ord.

Enligt henne skapar musik med information om coronaviruset ett starkare minnesavtryck i kroppen än om man bara sett det i skrift. Det här gör att man kommer ihåg fakta på ett annorlunda sätt.

– Musiken kan beröra känslohjärnan, allt se här små amygdalakärnorna djupt där nere som också gör att vi memorerar information på ett annat sätt än om vi bara ser det uttryckt i ord, säger Eva Bojner Horwitz.

Skapandet av musik under sjukdomsutbrott är inget nytt fenomen och sågs till exempel under ebolaepidemin 2014, då med låtarna "Ebola is real" eller "Africa Stop Ebola".

Förutom att musiken kan hjälpa oss att ta till fakta på nya sätt, kan låtar om coronaviruset också skapa en starkare gemenskap människor emellan enligt Eva Bojner Horwitz.

– Med hjälp av musiken, nynnandet och sjungandet kan vi nyansera och hjälpa oss att på ett teraupeutiskt plan också hantera väldigt svåra och statistiska begrepp, eller att mötas av dödsantal, säger Eva Bojner Horwitz.