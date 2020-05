Juliana Spahrs sång om kärlek och krig vibrerar fortfarande

Bra litteratur tenderar att gång på gång få förnyad aktualitet, tala till just den tid den läses i, men man kan knappast ens se titeln på Juliana Spahrs femton år gamla diktbok Denna förbindelse mellan alla med lungor utan att rysa just nu. Vad är vi om inte en värld som andas in och ut samma luft, sammanbundna av ett virus som angriper våra lungor och illustrerar att alla gränser är en konstruktion, samtidigt som dessa konstruktioner kan avgöra vem som lever och dör.

Juliana Spahr hade förvisso inga pandemier i åtanke när hon skrev sin tvådelade diktbok först i kölvattnet av elfte septemberattackerna och sedan under tiden fram till USA-koalitionens krig i Irak.

Första delen tecknar ur en neutral position – med enkla, bekanta ord – en människans form, med celler, puls och hud och därutöver tomrummet, som inte är tomt, utan den sammanbindande rymden som rör sig in och ut ur allas kroppar, på en jord av varelser med lungor som andas ut och in, medan pulsen slår – fraser upprepas och byggs på innan de faller ut i omvänd ordning i en avslutande utandning. Det är en makalös dikt.

Den andra delen är längre och en aning mer rytmiskt pratig när nyhetsflödet med allt från kändisar, till politiska skeenden och offer för terror, krig och makt rullar förbi i en ström. Denna del består av datumförsedda dikter som delvis skrivs på Hawaii med papegojor i bakgrunden, och har ett tydligt jag som talar, men inte nödvändigtvis om det som orden först indikerar:

Älsklingar, träden förgrenar sig över vårt tak, över vår säng, och jag/inser att när jag pratar om papegojorna pratar jag om kärlek och deras/gröna färger, kärlek och deras skrik, kärlek och de oljud de för med sig/till morgonens lugn, som är uppvaknandets oljud // När jag pratar om papegojorna pratar jag om allt vi vaknar upp till/denna morgon. Dow Jones sjunker men slutade ändå uppåt i går,/Mission Control, rälsbussen som fått motorstopp i rymden, George/Harrisons extra omfattande testamente, Hare Krishna, staden Man,/ ...

Och

Älsklingar, jag fortsätter försöka prata om att älska men allt jag kan/prata om är krigshandlingar och krigshandlingar och krigshandlingar

Orden verkar onekligen skrivas i en tid när omvärlden gör det nästan är brottsligt att prata om papegojor. Men ändå försöker diktjaget med sitt begär knyta världen till sig. Insistera på den enhet som ständigt sönderklyvs.

Vad som gör denna dikt så strålande är svårt att visa med korta citat, för det handlar om en djupare musik som övertygar i längre partier snarare än i publikfriande små solon, även om de också finns här. Det finns något arkaiskt allvarligt i hur den starka rösten annonserar sina utsagor, hon fastslår och sorterar världen som om hon förenade drag från tredje moseboks förkunnelser och försokratiska funderingar över delarnas förhållande till helheten med nyhetsflödets och krigsmaskinens sammelsurium och kalla teknik.

Kriget kommer närmare i ett ödesmättat narrativt driv, men i hopplösheten framträder det vi diktjaget så desperat försöker knyta till sig i form av antikrigsprotester på världens gator samtidigt som hon beväpnar sig med fraser från litteraturhistoriens stora diktare.

Något av röstens tidlöshet och starka position går förlorad när översättaren Athena Farrokhzad låter diktjagets “I speak” bli “Jag pratar” i stället för det mer passande “Jag talar” eller att De älskade – beloveds – översätts till Älsklingarna, ett val som hon argumenterar för i ett intressant efterord. Samtidigt är det slående hur lite detta påverkar läsupplevelsen i stort. För Farrokhzad lyckas verkligen fånga just den där distinkta rytmen och sången, ja, själva andningen.

Att läsa om de många händelser och personer som flyter förbi i nyhetsflödet för femton år sedan ger en märklig känsla av både närhet och avstånd i tid. Irakkriget är avslutat på papperet, men pågår ännu genom den sorg, det lidande och kaos som ännu strömmar ur det, i hög grad även i Sverige. Om hundra år kommer det att vara lika avlägset som första världskriget, men säkerligen kommer dess orsaker och konsekvenser fortfarande att diskuteras och man kommer att läsa alla de betydande verk som knyter an till det. Jag är övertygad om att Denna förbindelse mellan alla med lungor kommer att vara ett av dem.