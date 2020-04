Stora filmfestivaler erbjuder digitalt alternativ

"We are one: A global film festival" är ett initiativ av bland andra filmfestivalerna i Cannes, Berlin, Venedig och Toronto.

Filmfestivalen i Cannes kommer inte att bli av i maj och det är osäkert hur det blir med festivalerna i Venedig och Toronto.

Även om den digitala festivalen är gratis ombeds tittarna skänka pengar till Världshälsoorganisationen.