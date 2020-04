1:a maj i World of Warcraft – aprilskämt blev verklighet

I Coronavirusets spår ställs förstamajdemonstrationerna in, men vissa har fått flytta ut på nätet. I ett ska rödklädda orcher tillsammans tåga i onlinespelet World of Warcraft.

Om det låter lite som ett aprilskämt är det för att det var ett från början, berättar initiativtagaren Andreas Sellstedt, politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Umeå.

– Det vore väl roligt och absurt att fira första maj i World of Warcraft? Jag gjorde en bild och nu har 74 500 personer nåtts och hundratals delat det aprilskämtet vidare. Det som var återkommande var att folk faktiskt ville fira första maj i World of Warcraft på riktigt. Då gällde det ju att göra verklighet av det, säger Andreas Sellstedt.

Nu har 900 personer – däribland Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt – visat intresse för att delta i första maj-tåget som börjar på orchernas ursprungsplats i Durotar, Valley of Trials.

– Jag har ju min härliga orch som heter Rödbjörk. "Röd" för socialismen och "björk" för Umeå. Han är klädd i en fin röd skjorta med röda byxor som jag gjort själv. Jag är ansvarig för att fixa röda kläder till de som vill gå med i tåget, säger Andreas Sellstedt.

En hel del av de intresserade är ovana vid World of Warcraft och behöver lite hjälp på traven, berättar politiske sekreteraren Andreas Sellstedt.

– Vi har fått indikationer på att väldigt många tycker det är ett roligt initiativ, men kanske inte vet hur man gör. Så vi har byggt ihop en liten guide för nya spelare. Vi har försökt sänka trösklarna så mycket vi kan för att alla ska kunna ha möjlighet att gå med, säger Andreas Sellstedt.

I World of Warcraft är annars världens befolkning delad i två allianser: The Horde och The Alliance. Ett annat sätt att sänka trösklarna har varit att få alla deltagare att spela som orcher i The Horde.

– Det gör det enklare för folk som inte kan spelet att bara starta med en speciell sorts gubbe och då är man där. Men naturligtvis är Alliance-spelare också välkomna att gå med oss. Det kan vara lite krångligt eftersom man måste undvika vakter och sådant där, men det går, säger Andreas Sellstedt.

I World of Warcraft kan man ju även slåss mot varandra. Hur ser det ut med säkerheten kring tåget?

– Det var ju en aspekt vi hade med oss. Vi valde en server där man inte kan slåss mot varandra om inte båda två gått med på det. Det här ska ju vara ett fredligt firande och vi uppmanar alla att inte ha med sig rustning eller vapen, säger Andreas Sellstedt.