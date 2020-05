Sommarens folkparksturnéer ställs in

Folkparksturnéerna ställs in meddelar organisationen Folkets hus och parker.

Föreställningar med bland annat Pistvakt, Cirkus Cirkör och Pettsson och Findus är några av de rikstäckande turnéerna i folkparkerna som nu ställs in.

Och detta är första gången på 115 år som det sker i folkparkernas historia, inte ens under världskrigen ställdes turnéer in skriver man in ett pressmeddelande.

I nuläget handlar det om ungefär hundra föreställningar i landet och då väntar till exempel fortfarande dansband på besked om restriktioner och tar beslut vecka för vecka.

Folket Hus och Parker meddelar att de "kommer att göra det som är möjligt för att boka om och flytta fram turnéer, för att publiken ska få chansen att möta artisterna när pandemin är över".