Drottningholmsoperan ställer in sommaren och satsar på 2021

I sommar var det tänkt att Händels barockopera "Agrippina" skulle spelas på Drottningholms slottsteater men nu flyttar teatern fram alla sommarens uppsättningar och även Nationaldagsfirandet till nästa år.

Alla publikevenmang fram till augusti är inställda men man styr just nu om för att kunna ordna mindre visningar på teatern. Utställningen "The queen of prints – maxjenny!" planeras däremot fortfarande till oktober i år.