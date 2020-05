"It must be heaven" - absurd skildring av en flygplatsvärld

I filmen It must be heaven dyker det bland annat upp en ångestframkallande säkerhetskontroll på en flygplats och ett antal återkommande polispatruller. Olika tecken på den spänning som råder snart sagt överallt, med tillhörande säkerhets- och övervakningsmaskiner enligt Elia Suleiman.

Han kallar det för ett slags palestinifiering av världen. Det brukade bara vara så i mitt land, men nu är det likadant vart man än reser, säger han, ett undantagstillstånd som varat i flera årtionden.

Filmen It must be heaven är däremot inte lika rakt på sak som Elia Suleiman på telefon. Den är betydligt mer skruvad, fylld av tablåer av varierande svårighetsgrad när det gäller tolkningarna.

Regissören själv spelar huvudrollen som mannen som under tystnad går runt och iakttar mänsklighetens absurda aktiviteter. I en stil som brukar jämföras med Buster Keaton och Jacques Tati.

Så kontrollen på flygplatsen utvecklas till ett jongleringsnummer. Och den ständiga polisära närvaron gestaltas genom lätt komiska scener med poliser på enhjulingar och rullskridskor.

Men grundtonen är desillusionerad. Huvudpersonen tror sig ha hittat till en himmelsk plats.. men den visar sig vara precis som hemma - fast i ett främmande territorium.