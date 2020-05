Från Big Brother-isolering till en förändrad värld

Ett längre reportage i slutet av artikeln

När deltagaren Daniel Glasman går in i det svenska Big Brother-huset i början av februari finns ännu inga dagliga presskonferenser med Folkhälsomyndigheten, människor planerar bröllop och resor. När han sen 50 dagar senare kliver ut är världen radikalt förändrad.

– Den stora chocken för mig var när jag började träffa mina vänner. Vem har förlorat jobbet? Vem är permitterad? Man får inte prata med busschaufförer längre, måste hålla avstånd i butiker. Det är fortfarande något varje dag som jag får upp ögonen för - det här är inte som förut, säger Daniel Glasman.

I år fick Big Brother-produktionen ställa om efter det nya exceptionella läget men en pandemi som påverkade samhället och världen.



– Egentligen är Big Brother ett program som går ut på att deltagarna inte får någon information om omvärlden under de hundra dagar de sitter isolerade i huset. I det här fallet var det en sådan speciell situation att vi valde att berätta om händelseutvecklingen berättar, Mia Lindqvist är programchef på TV4 som producerar årets Big Brother.

Det blev alltså ett avsteg från hela konceptets idé om isolering. Deltagarna har informerats om läget i världen, om hur anhöriga mår och en läkare har funnits tillgänglig för frågor. Men det var på många sätt ogreppbart beskriver, Daniel Glasman.



– Det var så klart svårt att få grepp om hur stort det här var och hur stort det var på väg att bli.

Big Brother i Kanada valde i april att avbryta sin produktion på grund av pandemin. I Sverige har man fortsatt eftersom smittspridningen ännu inte var utbredd i Sverige när deltagarna klev in berättar programchefen Mia Lindqvist. Men tv-produktionen har fått ställa om sitt sätt att arbeta i år.



– Vi har varit tvungna att vara otroligt försiktiga för att inte få in något virus i huset och hålla deltagarna så säkra som möjligt. Vi har sagt nej till fler deltagare som vi annars hade tagit in. Och personalen fått ta vidta stora försiktighetsåtgärder när det gäller mathantering och scenografi.Och personal har fått ha skyddsutrustning för att hålla inspelningsplatsen säker och fri från smitta, säger Mia Lindqvist.



Amilia Stapelfeldt, en annan av deltagarna, har under sina två veckor utanför huset försökt hinna ikapp och förstå vad som egentligen pågår.

– Att sitta i Big Brother-huset utan kontakt med nära och kära, utan tv, utan poddar, musik: det har varit mycket tuffare än att komma ut till det här. Jag har haft en tuffare karantän. Att till exempel kunna prata med varandra digitalt är superlyxigt. Det är också fantastiskt att kunna gå upp på morgonen och lyssna på vilken musik man vill. Det har jag valt utan.