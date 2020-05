"Never Have I Ever" - tonårskomedi som fungerar också för 50-plussare

Det här är ytterligare en sån där amerikansk tonårsserie som jag tydligen inte kan få nog av.

Den här gången försöker huvudpersonen Devi balansera livet som strängt uppfostrad a-student från ett indiskt hem, med den absoluta kättja som hon känner för skolans snyggaste elev. Och som hon uppvaktar på ett ovanligt rättframt sätt.

På ytan är "Never Have I Ever" fylld av de vanliga tonårsfilmsklichéerna, men egentligen är det här en serie om sorgebearbetning. Huvudpersonen Devi har mist sin far, och försöker till varje pris undvika att ta itu med de känslor som dödsfallet väckt hos henne.

Kulturkrockar, arrangerade äktenskap, hbtq-frågor och försvunna mammor är en del av vad den här serien tar upp. Och av bara farten råkar det här också vara ett exempel på avslappnat och extremt lyckat representations- och mångfaldstänk.

Och så är det en sån där serie med rätt mycket hjärta också.

"Never Have I Ever", ytterligare en ungdomsserie som fungerar även för oss som passerat femtiostrecket.

Serien finns på Netflix.