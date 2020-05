Per Störby Jutbrings musikaliska elegans

RECENSION. Per Störby Jutbring är en produktiv och bred tonsättare och musiker som man hittar i många olika sammanhang. Han har gjort musik till ett otal teateruppsättningar, flera tvproduktioner och filmer som Min lilla syster och Searching For Sugarman. Dessutom är han musikalisk ledare för New Tide Orquesta, f.d. New Tango Orquesta. Nu kommer hans nya album: The Thief Bunny Society.