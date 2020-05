Way Out West ställer in

Beskedet har dröjt och arrangören Luger har in i det sista hoppats festivalen skulle bli av men i ett pressmeddelande skriver man att under rådande omständigheter så är beslutet att ställa in årets festival oundvikligt.



Bland artisterna som skulle spelat i år fanns bandet The Strokes och svenska Robyn

Biljetter som köpts till årets festival kommer istället att gälla för Way Out West nästa år, men biljettköparna kommer även erbjudas att få pengarna tillbaka.

Way Out West 2021 äger rum mellan den 12 och den 14 augusti.