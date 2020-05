Kulturutövare tipsar: Ring dina vänner i parförhållanden

– Först och främst, ring era vänner, särskilt de som är i en parrelation. Par ska inte bli isolerade med varandra det är vad jag tror, ingen klarar liksom av det, säger Nino Mick från sin lägenhet där hen just avslutat en studiesession på distans.

Ett annat tips är att skriva brev och texter.

– Jag tänker att det är en jättebra tid att skriva brev. Brevet kräver viss tristess.

Nino Mick har återkommit till Gloria Anzaldúas text "Speaking in Tounges". En text som kontrasterar Virginia Woolfs "A Room of One's Own", berättar Mick.

– Men herregud har man verkligen ett eget rum för att skriva? De flesta har kanske inte det. Anzaldúa säger: skriv i köket, lås in dig själv på badrummet, skriv på bussen eller kön till socialtjänsten, på jobbet eller under måltider, mellan att du sover och du är vaken, säger Mick.

– Det får man nog ta med sig om man är instängd. Speciellt om man inte har ett eget rum, fortsätter hen.

Ett tredje tips för den isolerade är att söka upp lantmäteriets hemsida och titta på historiska kartor.

– Då kan man söka liksom se hur kvarteret man bor i just nu tedde sig för hundra år sedan. Man kan också kolla vad riksarkivet och andra arkiv har, säger hen.