Historieprofessorn: ”Rädslan för en osynlig fiende är något vi har gemensamt”

John Henderson är aktuell med boken ”Florence Under Siege: Surviving Plague In An Early Modern City”, om pesten som kom till Florens 1630. En av de saker som förenar oss tror han är rädslan för en osynlig fiende.

– Jag tror att många kände rädsla under den här perioden. Folk pratade om en rädsla för att sjukdomen skulle krypa in genom brevlådan. I Italien under renässansen pratade de också om tystnaden på gatorna, vilket är något som vi har upplevt under de senaste veckorna. En annan mycket mänsklig upplevelse som vi delar över århundradena är att inte veta när vi kommer att kunna komma ut och prata med andra människor igen, säger professor John Henderson.

Pesten kom till Italien 1629 och norrifrån drabbades stad för stad av sjukdomen. Hälsonämnder etablerades i de i italienska städerna och de kommunicerade frekvent mellan varandra. Så Florens visste vad som väntade dem när sjukdomen nådde staden ett år senare.

En av de saker som gjorde Florens så speciell under pesten var att de lyckades hålla nere dödstalet till 12 procent vilket enligt professor John Henderson är mycket lågt för den här sjukdomen. I närliggande Verona, känd från Shakespeares Romeo och Julia, dog 61 procent av befolkningen. Och under den här perioden utvecklades en rad åtgärder för folkhälsa som ligger till grund för det som många folkhälsomyndigheter jobbar efter idag.

Redan på den tiden jobbades det med att begränsa smittspridningen genom att införa reserestriktioner och vakter bevakade gränserna. De lade stor vikt vid att leta efter den så kallade ”patient zero”, den första kända patienten med sjukdomen. Utmärkande för Italien under den här perioden var också att ville begränsa smittan i städerna genom att etablera enorma karantäncenter dit bekräftat smittade patienter fördes för vård.

I Florens infördes också totalt utegångsförbud i 40 dagar. Ett unikt beslut under den här tiden. Men de införde inte utegångsförbudet direkt utan efter fem månader och enligt John Henderson är det svårt att säga om utegångsförbudet hade någon effekt eftersom dödstalen redan hade börjat sjunka innan utegångsförbudet infördes.

När dödligheten mattades av efter ett år firades det ordentligt i Florens med religiösa processioner genom staden och fyrverkerier.

– På det här sättet kunde alla i hela staden delta och se firandet var de än var, säger John Henderson.