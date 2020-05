Över 3000 gånger i tv-publiken – nu är Bertil i rampljuset

Coronapandemin har gjort att tv-inspelningar spelas in utan publik. Men på onsdagen släpps en dokumentärfilm på Youtube som handlar om just svensk tv-publik, "Somewhere in the crowd there's you".

En av de som medverkar i den nya dokumentären är Bertil Monegrim som enligt egen utsago har det svenska rekordet i publikmedverkan:

– Det har blivit 3000 tv-inspelningar. Det har ju varit fantastiskt att ha fått träffa så mycket olika människor som fotografer till exempel. "Tjenare Bertil", brukar någon studioman ropa ut när han ser mig, säger Bertil Monegrim.

Den nya tv-publikdokumentären "Somewhere in the crowd there's you", är inte intresserad av vad Fredrik Skavlan eller andra folk som syns i rutan har att säga om publiken. Istället är det tv-programens publikvärdar och framförallt publiken själva som får komma till tals.

Vi har inte möjlighet att redovisa alla program som publikräven Bertil Monegrim besökt, men här är en bråkdel:

– Matlagarna, Pictionary, Småstjärnorna, I afton Lantz, Sing-A-Long, Talang och Skavlan. Det finns massor av sådana där program. När jag var med i Bingolotto i Göteborg 2008 fick jag vara med och vinna också, säger Bertil Monegrim.

Men sedan Coronaviruset vänt upp och ner på allt har han och all annan publik, fått stanna hemma och se sina favoritprogram från soffan.

– Det ser väldigt magert ut, ett Let's dance där det är helt tomt i studion. De här artisterna som ska framträda är väldigt glada när det finns publik. Programmet blir lättare och inte så tungt, säger Bertil Monegrim.

Precis som i sin första dokumentär "Det blev ingen CD" har regissör Jonas Strandbergs mål varit att sprida lite ljus på en väldigt marginell företeelse.

– Jag mötte två kvinnor som går kanske 3-4 gånger i veckan. De brukar träffas några timmar innan insläpp och turas om att ta med sig fika. Poängen har väl varit att titta in i den här lilla communityn av stammispublik för att se vad det är som får personerna att brinna så mycket för sitt intresse, säger Jonas Strandberg.

Filmen går att se på Youtube onsdag den 27 maj.