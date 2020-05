Efter de inställda filmfestivalerna - så blir gratisalternativet

Detaljerna har hittills varit få sen arrangemanget blev känt i slutet av april, men under tisdagseftermiddagen släpptes programmet på en ny hemsida för festivalen.

Över 100 filmer, däribland 13 världspremiären kommer att visas, med fokus på dokumentärer. Bland dessa finns dokumentären "Iron Hammer" om den kinesiska vollybollstjärnan Jenny Lang, regisserad av skådespelaren Joan Chen, som gör dokumentärdebut. Som skådespelare känner många nog igen henne som Jocelyn Packard i tv-serien "Twin Peaks".

Bland annat som visas finns sci-fi-filmen "Atlas V" med Bill Skarsgård i huvudrollen.

Filmerna kommer att visas på schemalagda tider på Youtube men i vissa fall också finnas tillgängliga att strömma under längre tid, skriver festivalen på sin hemsida.

Flera förinspelade och äldre panelsamtal kommer också visas med filmskapare som Jackie Chan, Jane Campion, Ang Lee och Francis Ford Coppola.

Bakom arrangemanget står 21 av av världens största filmfestivaler så som Cannes, Berlin, Venedig och Toronto.

We Are One: A Global Film Festival startar på Youtube den 29 maj och pågår fram till den 7 juni. Den är gratis med en uppmaning till festivalbesökarna om att donera pengar till världshälsoorganisationen WHO.