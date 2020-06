Sommartipset: Folkpop för en annorlunda roadtrip

Jag är precis som Marshall och Ted i TV-serien How I met your mother. När det vankas roadtrip vill jag slå på ”I’m Gonna Be (500 Miles)” med den skotska tvillingduon The Proclaimers i bilstereon. Självklart får alla medpassagerare pluspoäng om de sjunger med för full halls.

I Marshalls bilstereo i How I met your mother har kassettbandet fastnat och kör bara ”I’m Gonna Be” på repeat. Men stanna inte vid att bara lägga in ”I’m Gonna Be” i din spellista. Utan passa på att göra en tidsresa till 1988 genom att lyssna på hela albumet ”Sunshine on Leith”. Det är en hejdundrande folkpop-pärla.

Med guldkorn som ”Then I Met You ”och ”I’m On My Way” går vilken transportsträcka som helst i ett nafs. Oavsett om du ska åka 10 min eller 10 mil.