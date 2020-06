Skaparkraft och ångestvrål i ny mobilfilmsserie

En av dem som medverkar i projektet är bildkonstnären Maya Eizin Öijer. I hennes bidrag till mobilfilmsserien är det hennes make, poeten Bruno K Öijer, som håller i kameran. I filmen får man se ett lantligt och ensligt beläget soldattorp dit Maya Eizin Öijer har tagit sin tillflykt. Vi får också se hur hon visar de konstverk som hon arbetar med.

Enligt Maya Eizin Öijer är det som vi upplever just nu "pandemins natt".



Arton personer från olika hörn av kultursverige har medverkat. De har fått filma sig själva med mobilkamera och svarat på frågor kring sin tillvaro under pandemin och om hur deras liv och skapande har påverkats. Filmerna har sedan sammanställts och redigerats av videokonstnären Lena Mattsson. Mobilfilmsserien heter Kultur under covid 19 och finns utlagd i sin helhet på Borås konstmuseums hemsida.



Det var när en stor utställning om 90-talets konst fick ställas in på grund av corona som Lena Mattsson och hennes kollega konstnären Ola Åstrand fick idén till mobilfilmsserien.



Filmserien inleddes den 7 maj och varje vecka har tre nya delar lagts ut på Borås konstmuseums hemsida. Något som överraskade var att svaren blev så olika sinsemellan.

I poeten Johan Jönssons film får vi följa med in i hans arbetsrum där väggarna är klädda med fullproppade bokhyllor ända från golv till tak:



Filmerna är alltifrån vardagliga och rätt krassa nedtonade redogörelser och betraktelser till mer överrumplande inslag som till exempel performanceartisten, koreografen och trumslagaren Stina Fors film som är ett enda stort och utdraget bröl av ångest:



I den sista delen som läggs ut den 3 juni berättar Paulina Göth, som är en av medlemmarna i scenkonstkollektivet Potato Potato, om hur det är att försöka överleva som kulturskapare i den dystopiska och osäkra tid som råder just nu.



Ett av de viktigaste syftena med mobilfilmsprojektet är att påminna om kulturens betydelse för människan och samhället, säger initiativtagaren Lena Mattsson.