Spike Lee: "Vi har dödats i 400 år"

Demonstrationerna som började i Minneapolis har nu spritt sig över hela USA och alla från Beyoncé till Spike Lee tar ton i debatten.

"Kommer historien att sluta upprepa sig själv?"

Den frågan ställs i början av regissören Spike Lees nya kortfilm "3 Brothers".

Spike Lee har använt dokumentära bilder på när George Floyd och Eric Garner dör i samband med arresteringar och vävt samman det med en liknande scen från sin egen långfilm "Do The Right Thing".

Så här sa han i CNN om vad bilderna på döende unga svarta män signalerar:

– Det är en devalvering och avhumanisering av svarta liv. Vi har dödats i 400 år, säger Spike Lee.

Men medan protesterna fortsätter sprida sig på den amerikanska kontinenten, är han långt ifrån ensam om att ha fått nog. Alla från basketstjärnor som Michael Jordan och LeBron James till artister som: Beyoncé kräver rättvisa.

– Vi behöver rättvisa för George Floyd. Vi bevittnade alla mordet på honom mitt på ljusa dagen. Vi är nedbrutna och äcklade. Vi kan inte normalisera den här smärtan och jag pratar inte bara med färgade personer. Om du är vit, svart, brun eller vad som helst där emellan är jag säker på att du känner dig upprörd över rasismen i USA, säger Beyoncé på sitt Instagram.

Wonder Woman-regissören Ava Duvernay skriver till George Floyd på Twitter citat: "Du förtjänar våra tårar, våra böner, vår vrede, vår handling. Vi måste agera - för dig - och för alla dem där inga kameror fanns närvarande."

Musikdustrin i stort protesterade också genom Blackout Tuesday under gårdagen. En prostest mot rasism där stora delar av musikindustrin valde att inte släppa någon ny musik eller använda sociala medier.

Snabbt spred sig initiativet till allmänheten och folk började lägga upp helsvarta bildrutor på Twitter och Instagram.

Än är inte allt klarlagt kring George Floyds död, men helt klart är att händelsen varit gnistan till en debatt som kommer fortsätta brinna en lång tid framöver.