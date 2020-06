Jay-Z placerar helsidesannonser tillägnade George Floyd i tidningar

I annonsen som publicerats ibland annat The New York Times, The Denver Post, The Chicago Tribune och The Los Angeles Times citeras ett tal av Martin Luther King från mars 1965.

”Vi kommer att låta världen veta att vi är fast beslutna att vara fria” var Martin Luther Kings ord från Selma i Alabama och så avslutas det publicerade citatet.

Annonsen tillägnas George Floyd som dog vid ett våldsamt polisingripande i Minneapolis under förra veckan. Fler annonser är planerade att publiceras under onsdagen, rapporterar CNN.