Gnistor men ingen brand i "Little Fires Everywhere"

Titel: Little Fires Everywhere

Skapad av: Liz Tigelaar

Baserad på: "Små eldar överallt" av Celeste Ng

Skådespelare: Reese Witherspoon, Kerry Washington, m.fl.

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

Produktionsbolag: Hulu

Tillgänglig på: Amazon Prime

När stormrika Elena hyr ut sitt extrahus till den fattiga konstnären Mia och hennes dotter Pearl, är hon inte redo för hur hela hennes liv ska ställas på ända.

Gnistor tänds, hemligheter träder fram i ljuset och snart står hela Elenas perfekta fasad i lågor.

Vi lever i märkliga tider.

När skådespelare av Reese Witherspoons och Kerry Washingtons kaliber, verkar dyka upp i var och varannan tv-serie.

Och kvaliteten på skådespeleriet i Little Fires Everywhere är det sannerligen inget att klaga på.

Det märks också att serien är producerad med en stor budget och nyligen bortgångna regissören Lynne Shelton visar, i sina avsnitt, prov på hur bra hon var på att få skådespelare att växa.

Men, sin budget och sina stjärnor till trots, har Little Fires Everywhere ett tydligt symptom på en sjukdom som ofta uppstår när en filmad berättelse bygger på en bok: den vill lite för mycket på en gång.

Den handlar lite om klassklyftor, lite om konst, lite om rasism, lite om struliga tonåringar, lite om pengar och lite om 90-talet.

Samtidigt är det annat som får ta stor plats: melodramatiska hemligheter till exempel, men framförallt moderskap. Allt ihopkokat med ett enastående skådespeleri från framförallt Witherspoon och Washington.

Men det spretar alltså. När George Floyds död just nu skakar om USA i sina grundvalar, känns till exempel seriens sätt att närma sig den underliggande rasismen, nästan lite futtigt. Det hade förtjänat mer tid och plats för att ge den tyngd som ämnet förtjänar.

För femton år sedan hade Little Fires Everywhere säkert kvalat in som en av årets bästa serier för mig.

Så pass bra är den ändå, men 2020 kvalar den bara precis in på min topp 20-lista. Så pass bra har tv-serier blivit nu, antar jag.