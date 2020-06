"I Am Not Your Negro" läggs ut gratis på nätet

På filmfestivalen CinemAfricas sajt finns nu den kritikerrosade dokumentären "I Am Not Your Negro" att titta på gratis under en månads tid.

CinemAfrica skriver i ett inlägg på sociala medier att filmen tillgängliggörs i samarbete med den svenska distributören, i solidaritet med Black Lives Matter-rörelsen.

Raoul Pecks prisade dokumentär från 2016 bygger på författaren och människorättsaktivisten James Baldwins oavslutade manus "Remember This House" från mitten av 1970-talet och berättar om rasismen i USA:s historia, om hur Baldwins vänner, medborgarrättsrörelsens frontfigurer så som Martin Luther King Jr., mördas.