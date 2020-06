Dansnät Sverige utlyser stöd till drabbade produktioner

– Just nu håller mycket av scenkonstvärlden på att ramla sönder på grund av den rådande pandemin. Det finns massor av saker som gör att det är jättesvårt att komma till premiär och att visa sin föreställning som planerat, säger Carina Norée som är verksamhetsledare för Dansnät Sverige.

I vanliga fall brukar Dansnät Sverige dela ut stöd till en föreställning och producera den från grunden. Men under den rådande situationen har de valt att istället utlysa stöd till flera olika produktioner.

Hur mycket pengar har ni att dela ut?

– Vi har ett par hundratusen, så det är inte mycket. Man kan söka max 50.000 kronor så det krävs redan finansiering någon annanstans ifrån.

Robin Jonsson är frilansande koreograf och dansare och under de senaste åren har han uppmärksammats för sina verk som involverar robotar. Och under våren skulle han ha turnérat med föreställningen "Other than human".

– Det är ju väldigt rörigt och mycket ovisst. Jag har ju tur, jag har ju länge försökt att inte bara försörja mig på just dans. Utan jag jobbar mycket med ljud också. Jag gör ljudinstallationer och jag har lyckats få en hel del ljudjobb. Men om man ser på min dansverksamhet så har den gått och lagt sig. Det finns nästan ingenting. Det är så tydligt hur otroligt sårbart fältet är, säger Robin Jonsson.

Robin Jonssons föreställning skulle bland annat ha spelats på Dansens hus i Stockholm som har valt att flytta fram föreställningen till september. Men framtiden är fortfarande oviss och nu planerar han att ansöka om stödet från Dansnät Sverige.

– För mig skulle det betyda jättemycket. Då skulle man veta att man har någonting där framme, någonting konkret. Nu är det väldigt dött. Det skulle vara skönt att bara ha något att se fram emot, men inte bara det utan även att veta att man kan göra någonting med sin verksamhet.