Hilma af Klint har släppt in andarna i konsthistorien igen

Det är mycket Hilma af Klint nu. Och har varit det ända sedan 2013 när Moderna museet visade den första, riktigt stora separatutställningen med hennes måleri. Men nu verkar Hilmafebern närma sig en ny topp, med en strid ström av böcker - bland annat börjar hennes "catalogue raisonné" ges ut till hösten - och i morgon öppnar en ny, stor utställning på Moderna museet i Malmö: "Hilma af Klint - Konstnär. Forskare. Medium".

Mårten Arndtzén, du som är konstkritiker här på redaktionen: varför ännu en Hilma af Klint-utställning på Moderna?

Det kan man fråga sig. Kanske vill museet hämta hem lite av den Hilma-yra man la ansenliga resurser på att få igång 2013; det har ju redan varit lite bråk om att man tänker ta betalt för inträdet i Malmö. Men sen har det kanske hänt nåt också, på de här sju åren - inte bara med Hilma af Klint, utan med själva konsthistorien.

Det var värst!

I varje fall den del av konsthistorien som många länge ifrågasatte att Hilma af Klint var en del av: den abstrakta modernismen. Moderna museet erbjöds ju men tackade nej till hela hennes livsverk i slutet av 60-talet med förklaringen av hon var spiritist - och därmed inte konstnär. Som om det var ömsesidigt uteslutande kategorier. Den inställningen fanns i grund och botten kvar ända fram till 2013, då det fortfarande fanns konstvetare som inte tyckte att hon hörde hemma i modernismen. Men idag är den diskussionen i princip överspelad, och anledningen till det är nog att just Hilma af Klint förändrat hur vi ser på den moderna konstens genombrott.

Hur då?

Återupptäckten av hennes konstnärskap av fört med sig en förståelse för hur betydelsefull just spiritismen och andra former av nyandlighet var för hela det konstnärliga avantgardet kring förra sekelskiftet. Och det får man en utmärkt introduktion till i boken "Det ockulta sekelskiftet - Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid" som kom ut tidigare i år.

Mystiker har ju funnits i alla tider men just den här tiden - från mitten av 1800-talet fram till andra världskriget, ungefär - var en riktig högkonjunktur för en ockultism och esoterisk nyandlighet, förstår man. Jag frågade bokens författare, religionshistorikern Per Faxneld, varför det blev så hett just då?

– Det är två strömningar som är tongivande i det här sammanhanget, säger Per Faxneld. Dels spiritismen, som tar sin början 1848 i upstate New York när två systrar börjar höra mystiska knackningar som kommer från spöken, enligt systrarna. Det här ger upphov till en våg av människor som vill kommunicera med de döda på olika sätt. Och det blir de här seanserna när man sitter runt ett bord och ett medium kanaliserar de dödas röster.

– Det andra är teosofin, som också uppstår i New York 1875, när en excentrisk exilryska, Madame Blavatsky, instiftar det teosofiska samfundet. De har idén att alla religioner har en hemlig, dold kärna. Att man skapa en slags syntes av det här, och utveckla paranormala förmågor som finns latenta hos alla människor.

– Allt detta slår an en sträng hos många människor, fortsätter Faxneld. Och troligtvis är ett av skälen segertåget för naturvetenskaperna under den här perioden - och naturvetenskapernas blottläggande av saker som varit fördolda för det nakna ögat tidigare, som röntgenstrålningen och mikroorganismer. Det här skapar en känsla av att det finns en massa saker vi inte kan uppfatta, och esoterikerna menar sig kunna sätta in det här i ett sammanhang där de hela tiden skådat det fördolda.

Så jämfört med de stora kristna samfunden hade teosoferna och spiritisterna helt enkelt intressantare svar på tidens frågor. Dessutom var dom i regel rätt progressiva, inte minst vad gällde kvinnans roll. De ansågs särskilt lämpade som medier och Teosofiska samfundet skapades och leddes alltså av Helena Blavatsky redan 1875 - medan svenska kyrkan fick sina första kvinnliga präster först 1960. Och medan kyrkan var emot kvinnlig rösträtt på den tiden så handlade budskapen under de amerikanska spiritualisternas seanser "påfallande ofta om nödvändigheten av kvinnlig rösträtt, slaveriets avskaffande, vegetarianism och andra progressiva förslag", skriver Per Faxneld.

– Sedan kan man ju se en koppling till många av de modernistiska konströrelserna, som har idéer om att den otvättade massan inte förstår den här fantastiska konsten de producerar. Där finns en överlappning med esoterikernas tankar om att bara de har de djupare insikterna och förstår hur det egentligen ligger till.

– Det finns också en känd Parisesoteriker, Joséphin Péladan, som utropar att konstnären är en präst och en magiker. Vilket förstås är välkommet för de avantgardekonstnärer som inte känner att de får den uppskattning de förtjänar.

Och denne Péladan höll också en väldigt inflytelserik, esoterisk konstsalong i Paris som drog till sig många skandinaviska konstnärer på besök där. Och det här spred sig som ringar på vattnet och blev nåt som "alla" måste förhålla sig till, vare sig man tilltalades av det eller inte. Lite som identitetspolitiken idag.

Men konkret, hur kom det här till uttryck i själva konsten då?

På olika sätt förstås, men när det gäller det abstrakta måleriet så hittar vi till exempel illustrationer ur en teosofisk bok om "tankeformer" - bilder av hur tankar ser ut alltså - från 1901, i Faxnelds bok (se bilder ovan).

Bilder som är påfallande lika inte minst Kandinskys abstrakta måleri! Han målar sedan det som (innan Hilma af Klint) brukade betraktas som den första abstrakta målningen 1910.

Och han var absolut inte ensam - var och varannan avantgardist verkar ha varit och nosat på teosofin - så även om Hilma af Klint inte deltog i några konstnärskotterier på kontinenten så var hon en del av samma rörelse i tiden.

Men vad hände sedan?

Efter andra världskriget, när historien om den här rörelsen skulle skrivas så hade den här sortens andlighet blivit omodern. Så den sopades i stort sett under mattan, till förmån för en berättelse om ett slags rent nyskapande och uppbrott från allt gammalt - fram tills nu, tack vare Hilma af Klint, och återupptäckten av henne.

Så hur gestaltar sig detta på Moderna museet i Malmö?

Det får vi se när utställningen öppnar i morgon. Men katalogen kretsar helt och hållet kring det andliga. Förutom konstvetare finns texter skrivna av både vetenskaps- och religionshistoriker; och en "lärare i andlighet" som driver ett meditationscenter på Jylland.

I sin introduktion frågar sig faktiskt curatorerna Iris Müller-Westermann och Milena Högsberg om vi är "beredda att tillåta den provocerande idén om att konstverken kan innehålla vibrationsmeddelanden som vi måste vara öppna för, för att kunna ta till oss"...

Men även om vi inte är riktigt redo för vibrationsmeddelanden så är det här såklart en fruktbar infallsvinkel på Hilma af Klints bilder. Ett konkret exempel på det är att hon konsekvent, faktiskt uteslutande arbetade i serier. Och varför, det fick jag förklarat för mig av den tyska konstkritikern Julia Voss, som gav ut en biografi om Hilma af Klint i vintras.

Det var i grund och botten en influens från Darwin:

– När Darwin påstod att även människan var en produkt av evolutionen, tyckte många av hans anhängare och vänner att visst kan evolutionen förklara kroppens utveckling, men att själen kräver ytterligare förklaring, säger Julia Voss på telefon från Berlin.



Det där var en ganska stor diskussion på 1800-talet, där somliga - däribland Hilma af Klint - menade att själen, precis som kroppen, hade utvecklats gradvis. Och - nota bene - fortsatte att utvecklas.

– Precis som djur och även människor kan utveckla förmågan att springa fortare, över tid, tänkte man sig att människor kunde utveckla sin känslighet i förhållande till det andliga, och att sådana som Hilma af Klint kunde vara pionjärer i denna andens evolution.

Just detta fokus på utveckling är också nyckeln till Hilma af Klints sätt att jobba i serier, enligt Julia Voss. Men lite av samma skäl menar hon att vi inte ska vara för angelägna om att nå fram till nån slags slutgiltig tolkning av Hilma af Klints verk.

– Jag tror att hon ville att vi skulle uppleva hennes verk och röra oss vidare tillsammans med henne, från en serie till en annan. Det handlar aldrig om slå fast eller avsluta, alltid om att påbörja och att vidga vårt sätt uppfatta världen, säger Julia Voss.

(Julia Voss bok heter "Die Menschheit in Erstaunen versetzen" (sv. upptäcka människornas undran) och planeras utkomma i svensk översättning under 2021).