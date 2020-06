Efter kritiken: Grammy Awards skrotar musikgenren "Urban"

"Urban" har varit ett samlingsbegrepp för R'n'B, soul och hiphopmusik sedan 1970-talet, men på senare år har termen allt oftare setts som problematisk, berättar Oscar Kangro på Musikguiden i P3.

– När det uppstår en sådan här paraplyterm för afroamerikanska artister inom R'n'B, hiphop och soul, buntas musiker ihop fast de inte har särskilt mycket gemensamt musikaliskt alls. Det blir en slags kategorisering utifrån deras hudfärg snarare än för deras musik. Kritikerna menar också att den här termen bygger på rasistiska stereotyper, säger Oscar Kangro.

När artisten Tyler The Creator vann en Grammy för bästa rapalbum kände han sig tudelad. Glad för att hans musik hyllades, men mindre glad för att alla svarta genreöverskridande artister som honom själv, ofta hamnar i kategorier som "Rap" eller "Urban".

– Det suger att när personer som ser ut som mig gör genreöverskridande musik hamnar det i en "Rap" eller "Urban"-kategori. För mig är ordet "Urban" bara ett politiskt korrekt sätt att säga N-ordet. När jag hör det tänker jag, varför kan inte vi bara få vara pop, undrade Tyler The Creator strax efter att han tagit emot sitt pris.

Och kritiken som höjts mot "Urban" som musikgenre har skakat om musikbranschen:

Grammygalan bestämde sig under onsdagen för att slopa urban-begreppet helt. I framtiden kommer "Best urban contemporary album" att heta "Best progressive r'n'b album".

Brittiska företrädare för Live Nation, Universal, Spotify och Sony har alla skrivit under ett brev om rasism i musikbranschen där de bland annat kräver att termen "Urban" slutar användas.

Även i Sverige har den här termen skrotats hos skivbolag berättar Oscar Kangro, reporter på Musikguiden i P3.

– Vi pratade med Michelle Kadir som är vice president på skivbolaget Sony i Sverige. Hon sa att anledningen att de använde begreppet förut var att det varit ett vedertaget begrepp sedan 70-talet. Men som många skivbolag ställer de sig nu i samma led som kritikerna, säger Oscar Kangro.

Har den här termen alltid setts som problematisk?

– Allra först hette det ju "Urban contemporary" när Frankie Crocker spelade musiken och tanken då var inte att den skulle bli en paraplyterm. Anledningen att den hängt kvar beror nog på strukturella problem inom hela musikbranschen där förlegade termer legat kvar, säger Oscar Kangro.