Det är fortfarande oklart när publiken kommer tillbaka till salongerna, vilket skapar oro.

– Mitt intryck är att det har varit ett väldigt kreativt samspel bland våra medlemmar. Att ledning och medarbetare gemensamt har verkligen spottat i nävarna.

Annika af Trolle är kommunikationschef på branschorganisationen svensk scenkonst, och menar att man på många håll lyckats ställa om, utan att behöva ställa in. Ofta sker det genom det digitala, där konstnärer och institutioner kommit på flera olika lösningar.

En sådan är konceptet hbtqul med frilansskådespelarna Per Öhagen och Razmus Nyström. I vanliga fall spelar dom på stadsteatern respektive dramaten, men nu sänder dom på instagram, facebook och youtube.

– Hbtqul är ett koncept för instagram tv, youtube och facebook som jag och Razmus gör, där vi spelar två karaktärer i drag. Och de här karaktärerna pratar om hur det är att vara i karantän, och all frustration som väcks. De lever i en isolering med varandra, säger Per Öhagen.

– Hbtqul är ju också genom den queera, hbtqia-blicken det mellanmänskligt relationella mellan oss två, säger Razmus Nyström.

Karaktärerna som Per Öhagen och Razmus Nyström spelar i drag gör också intervjuar, här med teaterlegenden Suzanne Osten.

– Vi har ställt om, vi har inte ställt in. Jag upplever att alla teatrar som finns under min radar har verkligen försökt skapa nytt innehåll. Sen för någon typ av utvärdering av det, det tror jag det är för tidigt att säga, säger Per Öhagen.

– Jag tänker att det som kan göras görs i väldigt stor utsträckning, och det har fått väldigt fin respons, säger Razmus Nyström.

Men Annika af Trolle på Svensk scenkonst ser ändå orosmoln vad gäller en eventuell omstart av scenkonstverksamheter

– Kan man få ha sammankomster mer än 50 personer till hösten, kan det bli 200 personer? Kan det bli 500 personer? Och när kan man få ha fulla salonger igen? det vet vi ju inte, säger hon.