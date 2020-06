Bob Dylan dansar med döden: "En av hans bästa skivor någonsin"

Artist: Bob Dylan

Album: Rough and Rowdy Ways

Utgivningsdatum: 19 juni 2020

Betyg: 5 av 5

"Jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och han hade dödsriket i följe"

Bob Dylans nya album "Rough and Rowdy Ways" är musik som får mig att vilja sträcka mig efter Uppenbarelseboken i hyllan, famla mellan sidorna och bli stum av förundran.

Inte för att han plockat mycket därifrån, för att "Rough and Rowdy Ways" är Dylans uppenbarelsebok.

Med Döden i ena handen och gitarren i andra, tar artisten med oss genom en apokalyps som låter lika delar smutsig blues, vilda floder och som vinden över en oändlig prärie.

Visst sjunger han bra också? Släpigt, skrovligt ibland, men med bett och attityd. Sällan har den lite mer spruckna rösten gjort sig bättre än här.

Låtarna är långa, ingen under fyra minuter, många över sex. Rekordlånga "Murder Most Foul" om JFK-mordet har redan släppts som singel och den är ett fint exempel på Dylans mjukare sida här. En finstämd föraning om att döden inte bara rymmer råa känslor och bluesriff.

Att Dylan harvat runt med "The Great American Songbook" de senaste åtta åren har känts tröttsamt ibland, men det har också satt sina spår i en del av de stillsammare nya låtarna.

Mitt i alltsammans märker jag också att jag nästan börjar skratta åt det hejdlösa namedroppandet.

I "My Own Version of You" vill han till exempel lära oss spela piano som Leon Russel, Liberace eller aposteln Johannes:

"I'll play every number that I can play, I'll see you baby on judgement day."

Det var nog alltid en lågoddsare att Bob Dylan skulle slå aposteln Johannes på fingrarna när det kommer till glimten i ögat.

Med Dylan bakom pennan dansas det hela vägen ner i graven och upp igen – med ett leende på läpparna, en klump i magen och tårar strömmande nerför kinderna.

Tveklöst en av Bob Dylans bästa skivor någonsin. 5 av 5, hela vägen.