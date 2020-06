Förlagsanställda vill inte jobba med JK Rowling

Författaren JK Rowling har under de senaste veckorna fått hård kritik och anklagats för att vara transfobisk efter ett inlägg på twitter. Nu säger flera anställda på det engelska förlaget Hachette som ska ge ut hennes kommande barnbok "The Ickabog" att de inte vill jobba vidare med boken.



Brittiska Daily Mail skriver att flera personer vid ett internt möte sagt att de vill stötta transpersoner och inte håller med om författarens åsikter.



På sociala medier sörjer många fans över att de inte längre kan läsa Harry Potter-böckerna på samma sätt, och bland dem som kritiserat Rowlings uttalanden finns transpersoner, HBTQI-organisationer och skådespelare som blivit kända genom Harry-Potter-serien, till exempel Daniel Radcliffe och Emma Watson.



Förlaget Hachette säger att de är stolta över att ge ut boken och att yttrandefrihet är en publicistisk grundpelare. De säger också att de inte skulle tvinga någon att arbeta med en bok som orsakar dem smärta av personliga skäl – men att det inte är samma sak som att vägra arbeta med en bok för att man inte håller med om en författares privata åsikter.



"The Ickabog" släpps online ett kapitel i taget under sommaren och som bok i november. Rowling började skriva på sagan redan när hon höll på med Harry Potter-böckerna. Hon beskriver den som en berättelse om sanning och maktmissbruk.