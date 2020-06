Sångerskan Vera Lynn död

Sången ”We'll meet again” är förstås den sång som de flesta britter och många runt om i världen förknippar Vera Lynn med, och som gjort henne till en brittisk ikon.

”We'll meet again”, som hon spelade in 1939, fungerade som en moralhöjare för både soldater och befolkning under svåra umbäranden under andra världskrigets mörkaste dagar.

Vera Lynn turnerade också under kriget och uppträdde för de brittiska trupperna världen över och ses än idag som en av Storbritanniens starkaste symboler för hopp och motståndskraft.



Därför refererade också Drottning Elizabeth till Vera Lynn och den klassiska sången i sitt tal till nationen i våras under den värsta tiden av det svåra coronautbrottet i landet.

– We will be with our friends again, we will be with our families again. We will meet again, sa drottningen.

Vera Lynn själv hälsade också till nationen på sin 103-årsdag i mars i år och uppmanade folk att trots allt försöka fortsätta le och sjunga.



Dagens dödsbud uppmärksammas av många här i Storbritannien idag. Premiärminister Boris Johnson säger till exempel i ett skriftligt uttalande att "hennes charm och magiska röst kommer leva vidare och lyfta många generationers hjärtan även i framtiden".