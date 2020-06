Oslos nya huvudbibliotek invigs idag

Mona Pahle Bjerke, konstkritiker på norska NRK, tycker att det är ett mäktigt och arkitektoniskt avancerat byggverk.

Konstkritikern Mona Pahle Bjerke som recenserat byggnaden i NRK uppskattar inte fasaden med smala gråvita paneler som liknar plast som hon tycker att tar ifrån byggnaden den värdighet ett bibliotek behöver.

– Det har en väldigt snygg och storslagen metaforik och en fantastisk insida. Men dessvärre upplever jag att fasaden effektivt punkterar allt. Byggnaden är täckt av smala gråvita paneler som liknar plexiglas eller plast.

Deichman Bjørvika är ritad av Lund-Hagem arkitekter i samarbete med Atelier Oslo. Biblioteket har sex våningar, och det första besökaren möter är en ljuskonstinstallation av Lars Rambert, med 400 meter handblåsta glasrör. Bottenvåningen som kallas torget är tänkt som förlängning av stadsrummet.

– Tanken är nog att här ska man kunna gå igenom, nästan som en förlängning av stadsrummet, det ska vara liv och rörelse, men lyckligtvis har arkitekterna kommit ihåg att biblioteket framför allt är en plats för fördjupning, så högre upp finns rum för ro och koncentration.

Mona Pahle Bjerke noterar att biblioteket har utrymme för lic och rörelse – och för tystnad och koncentration. Men det som sticker ut mest är utbyggnaden på 18 meter ut i och över staden. En fantastisk utsikt och en god idé i teorin, tycker Mona Pahle Bjerke, men i praktiken ett rum som känns obehagligt att vara i.

– Eftersom du rent intuitivt känner en oro när du svävar 20 meter upp i luften, i en jättekloss som du inte ser några stöd till, säger Mona Pahle Bjerke, konstkritiker på NRK.



Målet är att nå 2 miljoner besökare om året. Kulturminister Abid Raja uppskattar tillgängligeten hos moderna bibliotek.

– Jag tycker att det har blivit helt fantastiskt. Användningen av biblioteken ökar ju varje år, och biblioteken har blivit mycket mer än vad de brukade. Du gick dit för att låna en bok och that's it, men nu har detta blivit en samlingsplats dit barn kan komma och spela instrument gratis. De är ju att sänka tröskeln för barn in i biblioteken, säger Abid Raja till programmet God Morgen Norge.

Deichmann Bjørvika invigs av bland andra Norges kronprins Haakon.