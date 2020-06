Zimbabwisk film för första gången på Netflix

"Cook off" handlar om om en ensamstående mamma som försöker hitta kärleken och karriären i en matlagningstävling på tv.



Under 2000-talet har det inte gjorts mer en än handfull långfilmer i Zimbabwe. I "Cook off" medverkar unga skådespelare, veteraner och kända musiker – filmen bygger helt på samarbeten och alla inblandade kommer från Zimbabwe.



Filmens medproducenten Joe Njagu ser det som ett stort genombrott att filmen nu finns på Netflix, och säger till BBC att "Nu har vi fått in en stor fot genom dörren, det är en chans för världen att se vad Zimbabwe kan göra och för oss att presentera vårt hantverk och våra berättelser för resten av världen".