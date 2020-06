"Filmen är uppblåst men charmig – precis som Eurovision"

Titel: "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"

Regi: David Dobkin

Manus: Will Ferrell och Andrew Still

Skådespelare: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens m.fl.

Genre: Komedi

Betyg: 3 av 5

Som barn såg islänningen Lars Ericksong hur Abba vann med Waterloo i Brighton. Den dagen förändrades allt.

Hela hans liv blev en enda lång resa mot målet att själv få vinna Eurovision Song Contest. Och nu, 45 år senare, låter det väl ändå som att han och hans kompis Sigrit äntligen börjat närma sig.

Spelfilmen "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" var en tanke som uppstod hos komikern Will Ferrell första gången han såg Eurovision för över 20 år sedan. Men precis som för hans karaktär Lars Ericksong fick han vänta länge innan den i dagarna släpps på Netflix.

Filmen försöker balansera mellan att vara en total tramskomedi och samtidigt låta huvudkaraktärerna Lars och Sigrits dramatiska resa få en viss tyngd – något som förvånansvärt nog faktiskt fungerar rätt så bra.

Det klart roligaste är alla mer eller mindre lyckade musikbidragen vi får se. Det är ibland helt otroligt vilken tonträff låtskrivarna bakom de här fiktiva bidragen har.

Men det blir också uppenbart redan från start att Eurovision varit med i produktionen. Det brukar inte alltid vara bästa receptet när man gör parodi och ibland känner jag hur filmen verkligen håller tillbaka i sin satir.

Will Ferrell och Rachel McAdams visar prov på sin proffsighet som Lars och Sigrit.

Men det är Dan Stevens, känd för många som Mathew Crawley i Downton Abbey, som stjäl showen här. Hans ryska, lejonkungsinspirerade kärleksdiscodänga är något jag sent ska glömma.

"Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" har alltså en hel del gemensamt med tävlingen den bygger på. Den är uppblåst, lite för lång och tar sig själv på för stort allvar, men är samtidigt charmig, lite korkad och alldeles alldeles underbar.

Precis som Eurovision alltså.