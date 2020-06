John Baldessari imponerar som konstteorins ståuppkomiker

På en svartvit tv-skärm ser vi en krukväxt, och konstnärens hand som håller fram en lapp mot växten med bokstaven A på, stora och lilla a, medan han föreläser: A, a, a, a...

Videoverket Teaching a plant the Alphabet från 1972 går alltså ut på att lära en växt alfabetets bokstäver, språkets grundstenar, och John Baldessari går också grundligt tillväga: B, b, b, b...

Detta envetna försök att under 20 minuter trumma in alfabetet i krukväxtens medvetande kan uppfattas som ganska fåfängt, men man vet ju aldrig! Än så länge vet vi ganska lite om växters förmåga att kommunicera en konceptuell konstupplevelse, och då kan varje bokstav vara viktig: C, c, c, c...

Två år tidigare, 1970 hade John Baldessari gett sig själv bakläxan att skriva meningen ”Jag ska aldrig mer göra tråkig konst” i en skrivbok tills bläcket i pennan tog slut.

Att han tog konsten på allvar visar väl tilltaget året därpå, när han eldade upp alla målningar han gjort från 1953 till 1966, bakade kakor av askan och la dom i en bokformad urna – som om konsten och människolivet rönte samma villkor.

Ja, här behandlas konstteorins idévärld med humor och ironi, och frågan är om man kan göra något annat, om man vill nå en publik kring dessa synnerligen grundläggande frågor om vad konst är och vad den kan ge oss.

John Baldessari undervisade i många år, och utställningen på Moderna kan ses som en gestaltad föreläsning i hur det går till när vi ser på bilder och vad i detta som kan kallas konst. Så varför inte sjunga några maximer som kollegan Sol Lewitt skrivit - om konceptuella konstnärer som mystiker snarare än rationalister, med slutsatser utom räckhåll för logiken, på melodin Två solröda segel:

Conceptual artists

Are mystics rather than rationalists

They leap to conclusions

That logic cannot reach